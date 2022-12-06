Владелец пивоваренной компании «Бочкари» задумался о покупке завода PepsiCo

Владелец пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин задумался о покупке закрытого завода PepsiCo в подмосковном Раменском. В ФАС поступило ходатайство о предварительном согласии на получение основных средств АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» («ВБД Напитки»), которая принадлежит американской PepsiCo.

В 2015 году «ВБД Напитки» закрыли, а производство сконцентрировали на липецком заводе «Лебедянский». В PepsiCo планировали продать площадку в Подмосковье в 2021 году, узнал «Коммерсантъ».

Завод в Раменском на сегодняшний день — пустая площадка под производство со складскими помещениями. До начала спецоперции на Украине предприятие оценивалось до 500 млн рублей, сообщил собеседник издания на рынке.

Покупка завода планируется для увеличения продаж на московском рынке: основная доля потребления безалкогольных напитков приходится на центр России с высоким платежноспособным спросом, а также на юг и Поволжбе с жарким летом. По его словам, площадка в Подмосковье как раз позволяет обслуживать эти регионы. Образовавшаяся после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России ниша еще не заполнена, но и конкуренция растет.

Российская структура Heineken летом зарегистрировала серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Газировка со вкусами колы, апельсина и лимона заявлена под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон».

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