Российская структура Heineken выпустит напитки со вкусами колы, апельсина и лимона

Российская структура Heineken летом зарегистрировала серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Газировка со вкусами колы, апельсина и лимона заявлена под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон».

Напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В Heineken отказались от комментариев, сообщил «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, расширение ассортимента может повысить ценность бизнеса, но скорее это реакция на изменения на рынке.

Крупные компании заказывали концентраты у европейских производителей, сейчас импорт возможен через Турцию и Казахстан. Heineken сможет поставить новые напитки на полки за месяц, а запуск производства потребует минимальных инвестиций. Тормозить процесс могут нехватка алюминиевых банок и сложности с поставками СО2.

С 15 сентября на предприятиях сети «Вкусно — и точка» началась порционная продажа «Колы» в разливе. Теперь напитки будут поставляться под брендом «Добрый» и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России.

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