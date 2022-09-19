Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российская структура Heineken выпустит напитки со вкусами колы, апельсина и лимона

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская структура Heineken летом зарегистрировала серию деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Газировка со вкусами колы, апельсина и лимона заявлена под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон».

Российская структура Heineken выпустит напитки со вкусами колы, апельсина и лимона

Напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. В Heineken отказались от комментариев, сообщил «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, расширение ассортимента может повысить ценность бизнеса, но скорее это реакция на изменения на рынке.

Крупные компании заказывали концентраты у европейских производителей, сейчас импорт возможен через Турцию и Казахстан. Heineken сможет поставить новые напитки на полки за месяц, а запуск производства потребует минимальных инвестиций. Тормозить процесс могут нехватка алюминиевых банок и сложности с поставками СО2.

С 15 сентября на предприятиях сети «Вкусно — и точка» началась порционная продажа «Колы» в разливе. Теперь напитки будут поставляться под брендом «Добрый» и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России.

Фото на обложке: David Herraez Calzada / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Отслеживание поставок в Coca-Cola, рост зарплат и новые единороги: блокчейн-дайджест
  2. 2 Видео: мужчины из «Сбербанка», «Билайна», Coca-Cola, Tetra Pak и Sanofi поют для женщин
  3. 3 «Сбермаркет» планирует доставлять еду из ресторанов
  4. 4 В Бразилии ожидают рекордно низкие запасы кофе
  5. 5 Защищенный выход на новые рынки: где экспортная компания может получить помощь от государства
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

19 сентября 2022

«Цифровизация-ЦТ»

19 сентября 2022

«Агросалон 2022»

20 сентября 2022

«Конкурс идей» Госкорпорации Ростех

Все ВОЗМОЖНОСТИ