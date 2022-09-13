«Вкусно — и точка» вместо Coca-Cola будет предлагать аналог под брендом «Добрый»

С 15 сентября на предприятиях сети «Вкусно — и точка» начнется порционная продажа «Колы» в разливе, сообщила пресс-служба компании.
«Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России», — говорится в сообщении.
Представители сети уверяют, что в процессе трансформации бизнеса «Вкусно – и точка» «сохранила практически всю цепочку поставщиков, систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения» и другое.
Сейчас в меню прохладительных напитков «Вкусно – и точка» представлены также два вида «Липтон Айс-ти» и три вида молочных коктейлей.
В конце августа «Вкусно — и точка» добавила в меню аналог «Макфлурри» — мороженое под названием «Айс Де Люкс».
Сеть «Вкусно — и точка» заработала вместо из России McDonald’s 12 июня.
Фото на обложке: Unsplash
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