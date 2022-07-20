Boeing отказался от поставок самолетов в Россию на ближайшие 20 лет

Американский авиастроительный концерн Boeing вычеркнул российский рынок из своего прогноза поставок на ближайшие 20 лет — до 2041 года.
Ранее концерн планировал поставить в Россию в этот период 1,5 тыс. самолетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный долгосрочный прогноз компании по коммерческому рынку.
Boeing сократил глобальный план поставок по сравнению с прошлым прогнозом почти на 5% — до 41,1 тыс. новых воздушных судов.
Аналитик по транспорту Елена Сахнова сообщила изданию, что на Россию за последние десять лет приходилось в среднем от 6–10% поставок Boeing и Airbus. По ее мнению, выпадение этого объема может привести к замедлению темпов производства обоих производителей и повышению цен для клиентов.
В комплексной программе развития авиаотрасли РФ до 2030 упоминается, что средний возраст пассажирских самолетов в России превышает 14,5 года. В июне бывший вице-премьер Юрий Борисов говорил, что, по расчетам Минтранса, эксплуатация такого парка возможна в течение пяти лет. За это время нужно выйти на серийные поставки отечественных самолетов, которые «гарантированно будут обеспечивать все необходимые перевозки пассажиров и грузов».
Согласно планам, к концу 2025 года Россия будет эксплуатировать не менее 70% из более чем 700 иностранных самолетов, «что соответствует прогнозируемым потребностям в мощностях».
Фото на обложке: Unsplash
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