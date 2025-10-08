Airbus обогнал Boeing: A320 стал лидером мировой авиации

Европейский концерн Airbus впервые обогнал американскую корпорацию Boeing по количеству поставленных самолётов, сообщает Reuters. Общее число поставок семейства Airbus A320 достигло 12 260 единиц, что сделало его самым массовым авиалайнером в истории. Так Airbus поставил точку в 40-летнем соперничестве с Boeing за лидерство в мировом авиастроении.

Исторический момент для Airbus

Airbus A320 был введён в эксплуатацию в 1988 году и стал первым успешным коммерческим самолётом Европы, сумевшим составить конкуренцию американским моделям. За прошедшие 37 лет лайнер закрепился в мировой авиации: его выбирают как национальные авиакомпании, так и лоукостеры. По данным британской аналитической компании Cirium, Airbus и Boeing вместе поставили более 25 000 узкофюзеляжных самолётов, но теперь именно A320 стал абсолютным лидером отрасли.

Лайнер Airbus A320 — прорыв после провала

Проект A320 стартовал в 1984 году, когда Airbus только пытался доказать свою жизнеспособность после неудачного запуска широкофюзеляжных самолётов.

Первый полёт состоялся в 1987 году, а уже через год модель поступила в коммерческую эксплуатацию. Самолёт стал технологическим прорывом: инженеры в Тулузе первыми внедрили систему fly-by-wire — электронное управление полётом, которое заменило традиционные механические рычаги. Нововведение вызвало споры в профсоюзах и у пилотов, но со временем стало новым стандартом мировой авиации.

Первый успех Европы в реактивной авиации

По словам главы аналитического отдела Cirium Макса Кингсли-Джонса, A320 стал первым действительно успешным неамериканским коммерческим реактивным самолётом, доказав, что европейские производители способны конкурировать с Boeing.

Airbus A320 не обладал эффектной внешностью популярного британо-французский сверхзвукового пассажирского самолёта «Конкорда», но стал эталоном технологичности и экономичности.

Производственные мощности Airbus, ранее использовавшиеся для сверхзвукового самолёта, теперь полностью заняты сборкой A320 и его модификаций. Компания продолжает наращивать выпуск: в ближайшие месяцы планируется расширение производственных площадок в США и Китае для удовлетворения глобального спроса.

Boeing не сможет вновь превзойти Airbus

Boeing долгое время удерживала лидерство благодаря сериям 737 Classic и 737NG, но конкурентное преимущество начала терять после 2019 года, когда 737 MAX оказался в центре кризиса из-за катастроф в Индонезии и Эфиопии. Airbus, напротив, усилил позиции за счёт модели A320neo, более экономичной и удобной в эксплуатации.

Теперь концерн Airbus занимает лидирующую долю рынка узкофюзеляжных самолётов и планирует удерживать её минимум до конца десятилетия.

Аналитик Cirium Роб Моррис считает, что Boeing не сможет догнать Airbus с текущими объёмами производства, однако ситуация может стать стимулом для создания нового поколения самолётов после стабилизации бизнеса.

Boeing и Airbus конкурируют не только друг с другом

Несмотря на исторический успех, Airbus и Boeing сталкиваются с растущей конкуренцией, пишет Reuters.

Китайская COMAC активно развивает собственные модели, а бразильская Embraer рассматривает возможность перехода от региональных самолётов к более крупным. Кроме того, стартап из Калифорнии JetZero разрабатывает самолёт с революционной конструкцией фюзеляжа, способный изменить рынок.

Пока же Airbus остаётся безусловным лидером — как по поставкам, так и по восприятию бренда на мировом рынке.

Контекст

Airbus превзошёл Boeing по годовому объёму поставок ещё в начале 2020-х, но теперь впервые закрепил лидерство по совокупным поставкам за всю историю гражданской авиации.

A320 стал не просто самолётом, а символом европейской инженерной настойчивости, который за четыре десятилетия превратился из рискованного эксперимента в самую продаваемую модель в мире.

На фоне финансовых трудностей Boeing и растущего спроса на узкофюзеляжные лайнеры Airbus закрепляет статус глобального лидера в коммерческом авиастроении.

Фото: Андрей Перечицкий/ТАСС