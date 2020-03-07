Миллиардер Леонид Богуславский создаст новый фонд на $650 млн — Forbes

Основатель международной инвестиционной компании RTP Global Леонид Богуславский создаст новый инвестфонд объемом $650 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на самого бизнесмена и его знакомого.

По словам знакомого Богуславского, фонд зарегистрирован в Лондоне, и бизнесмен уже ищет управляющего для него. Средства для фонда Богуславский привлечет в США ($250 млн), Европе ($200 млн) и Азии ($200 млн).

Знакомый Богуславского также знает, что новый фонд станет самым крупным под управлением RTP Global и будет способен содержать большую команду. Сам Богуславский заявил, что дата запуска нового фонда пока не определена.

Богуславский основал свой первый фонд в 1999 году. Тогла он назывался ru-Net, сейчас RTP Global.

Фонд специализируется на инвестициях в технологические компании из сферы финтеха, фудтеха, искусственного интеллекта, электронной коммерции и транспорта. ru-Net был одним из первых инвесторов «Яндекса», Ozon и Biglion.

В 2012 году Богуславский создал еще один фонд — RTP Ventures объемом $120 млн. В 2018 году — еще один фонд на $200 млн для инвестиций в стартапы из Индии на ранней и средней стадиях.

В сентябре 2019 года компания из портфеля RTP Ventures — облачная платформа Datadog — провела успешное IPO на бирже NASDAQ. Фонду Богуславского принадлежит 8% в компании.

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