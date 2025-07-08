Службы доставки пошли в офлайн: «Самокат» и «Купер» запустили первые пункты самовывоза в столицах
«Самокат» и «Купер» запускают офлайн-эксперимент: первые общие ПВЗ открылись в Москве и Питере. Локации выбраны прицельно — ЖК с молодой и платёжеспособной публикой. Сервис самовывоза обещает скидки, а масштабирование — если всё срастётся, сообщает Shopper’s.
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Снаружи — «Самокат», внутри — «Купер»: новые ПВЗ открылись в ЖК и рядом с маркетплейсами
В столице новые ПВЗ расположены в четырех жилых комплексах, среди которых, например, «Эталон-сити» и «Лучи». Кроме того, 2ГИС выводит точки на Южнобутовской улице. В городе на Неве один из пунктов можно найти в ЖК More.
Интересно, что снаружи можно увидеть логотип «Самоката», а внутри — «Купера». Пункт соседствует с крупными маркетплейсами. В итоге доставка была получена за полчаса, а самовывоз от «Самоката» «предусматривает еще и скидку в размере 20% от заказа.
Готовят на вырост: судьба ПВЗ зависит от того, как пойдёт эксперимент
В компании сообщили, что «Самокат» запускает ПВЗ в тестовом режиме, и по результатам этого эксперимента будет решаться вопрос о дальнейшем расширении сети. Расположение ПВЗ не случайно: в приоритете районы с наибольшим средоточием молодых и платежеспособных жителей, которые являются основными клиентами службы доставки.
- Русбейс сообщал о намерении двух сервисов о сотрудничестве в конце марта. Тогда работник «Самоката» рассказал, что клиенты смогут заказывать в новых ПВЗ готовые блюда и повседневные товары. Их сохранность обеспечат холодильники. Датой старта называлось начало апреля.
Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM
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