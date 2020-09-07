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Bolt запустил прокат электросамокатов в Санкт-Петербурге

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Эстонский сервис такси Bolt запустил возможность аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге. Основой парк сосредоточен на севере города. Об этом сообщает издание «Трушеринг».

Bolt запустил прокат электросамокатов в Санкт-Петербурге

Стоимость аренды составляет 7 рублей в минуту. По истечении 45 минут поездки цена снижается до 5 рублей за минуту. Также необходимо оплатить 30 рублей за разблокировку самоката.

Чтобы взять самокат в аренду, необходимо в приложении в правом верхнем углу переключить режим с такси на самокаты.

Компания Bolt была основана в 2013 году в Эстонии как приложение для совместного использования такси Taxify. После ребрендинга в 2019 году от Taxify до Bolt компания стала расширяться в новые сегменты транспортного рынка. По данным компании, этим летом ее сервис аренды электросамокатов был доступен в Португалии, Литве, Польше и Словакии.

Фото: Bolt

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