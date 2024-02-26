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Разработчик ПО Bongo R&D выкупил доли миноритариев «Деньги Вперед»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик компьютерного ПО Bongo R&D получил миноритарные доли в финтех-компании «Деньги Вперед», следует из данных ЕГРЮЛ. Это запланированные структурные изменения для удобства управления на новом этапе бурного роста, сообщили RB.RU представители сервиса.

Разработчик ПО Bongo R&D выкупил доли миноритариев «Деньги Вперед»

Изменения были зарегистрированы 20 февраля. Теперь доли владения ООО «ДВ» распределяются следующим образом: 70,54% у ООО «Бонго РД», 16,6% у Евгения Некрасова, 12,8% — у Павла Гужикова. 

«Это пока не сделка, это выкуп миноритариев (операционной команды) в связи с достижением планов и их перевод на расширенную мотивационную программу», — сообщил RB.RU Гужиков.

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах оценил «Деньги Вперед» в 925,4 млн рублей, или $10 млн. По его мнению, «Бонго РД» повысили долю, скорее всего, на стоимость убытка компании. «Так как не знаем убыток в 2023 году, берем 2022 — это около 120-140 млн рублей», — отметил аналитик.

По его словам, этот выкуп может помочь компании выйти в точку безубыточности, для дальнейшего развития бурного роста, который произошел в 2022 году. В DSight предположили, что возможно при наличии высоких результатов у стартапа и выходе на прибыль «Бонго РД» купит еще большую долю.

  • «Деньги Вперед» — приложение для выплаты зарплаты работнику в любое время по запросу. Его запустили в декабре 2019 года основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин. Основатели проекта вложили в разработку платформы и приложения $200 тыс. собственных средств.
  • Bongo R&D — технологическая компания, которая помогает запустить в коммерческую эксплуатацию онлайн-банк, интернет-проект или мобильное приложение. Учредил ее в 2014 году Павел Гужиков. 

Фото на обложке: Orathai Mayoeh / Shutterstock

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