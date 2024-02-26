Разработчик ПО Bongo R&D выкупил доли миноритариев «Деньги Вперед»

Разработчик компьютерного ПО Bongo R&D получил миноритарные доли в финтех-компании «Деньги Вперед» , следует из данных ЕГРЮЛ. Это запланированные структурные изменения для удобства управления на новом этапе бурного роста, сообщили RB.RU представители сервиса.

Изменения были зарегистрированы 20 февраля. Теперь доли владения ООО «ДВ» распределяются следующим образом: 70,54% у ООО «Бонго РД», 16,6% у Евгения Некрасова, 12,8% — у Павла Гужикова.

«Это пока не сделка, это выкуп миноритариев (операционной команды) в связи с достижением планов и их перевод на расширенную мотивационную программу», — сообщил RB.RU Гужиков.

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах оценил «Деньги Вперед» в 925,4 млн рублей, или $10 млн. По его мнению, «Бонго РД» повысили долю, скорее всего, на стоимость убытка компании. «Так как не знаем убыток в 2023 году, берем 2022 — это около 120-140 млн рублей», — отметил аналитик.

По его словам, этот выкуп может помочь компании выйти в точку безубыточности, для дальнейшего развития бурного роста, который произошел в 2022 году. В DSight предположили, что возможно при наличии высоких результатов у стартапа и выходе на прибыль «Бонго РД» купит еще большую долю.

«Деньги Вперед» — приложение для выплаты зарплаты работнику в любое время по запросу. Его запустили в декабре 2019 года основатель сервиса по поиску работы Worki Павел Гужиков и венчурный инвестор Константин Стискин. Основатели проекта вложили в разработку платформы и приложения $200 тыс. собственных средств.

Bongo R&D — технологическая компания, которая помогает запустить в коммерческую эксплуатацию онлайн-банк, интернет-проект или мобильное приложение. Учредил ее в 2014 году Павел Гужиков.

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