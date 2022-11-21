В 2023 году часть работодателей сократит бонусы для своих сотрудников

В 2023 году 7% работодателей намерены сократить бонусы для сотрудников, еще 2% точно от них откажутся. Сейчас только 71% руководителей предлагают своим работникам дополнительные преимущества. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», передают «Известия».

В большинстве случаев в качестве бонусов сотрудники получают премии. Примерно 54% компаний предлагают компенсации затрат на связь, а 39% работодателей регулярно устраивают корпоративы для персонала.

Еще почти треть представителей бизнеса предоставляют работникам скидки на обучение или полностью их покрывают, 29% оплачивают проезд. А 28% компаний покрывают за свой счет участие персонала в профессиональных конференциях и форумах.

Во ВНИИ труда считают, что наличие бонусов — это один из основных факторов при выборе работодателя, особенно при равном окладе. При этом в нынешних условиях сотрудники часто предпочитают занять выжидательную позицию и не менять работу, добавили там. Как подчеркнули в институте, работодатели при наличии финансовых возможностей скорее повышают оклады и заработные платы, а не расширяют бонусную систему.

Ранее две трети работодателей отказались от выплаты новогодних премий сотрудникам, показал опрос. В этом году премии будут выплачивать в два раза меньше работодателей, чем в прошлом. В 2021 году доля компании, которая отказалась от выплат премии, составляла 35% – это было связано с восстановлением от последствий пандемии коронавируса.

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