В России выпустили книгу, написанную в соавторстве с GPT-4

В России вышла книга, соавтором которой стал AI языковой модели GPT-4, сообщил книжный сервис «Литрес». Книга «Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке» Антона Платунова и Андрея Глебова рассказывает о развитии технологий и роли искусственного интеллекта в жизни современного общества.
«10 мая в сервисе электронных и аудиокниг "Литрес" выходит книга кофаундеров Web-3 платформы Bithoven Антона Платунова и Андрея Глебова "Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке", подготовленная в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4», — сказано в сообщении сервиса, которое приводит ТАСС.
В компании уточнили, что нейросеть генерировала идеи для развития сюжета, вносила некоторые детали в повествование, а также целиком создавала диалоги и монологи.
Книга написана в гибридном жанре. Согласно описанию, в произведении представлены две сюжетные линии: научно-фантастическая история с изображением будущего с точки зрения AI GPT-4 и философские размышления о проблемах стремительного развития технологий в целом.
Ранее авторы популярного американского ситкома South Park указали ChatGPT в качестве соавтора одного из эпизодов.
Фото на обложке: TSViPhoto /
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