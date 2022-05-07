Booking потерял порядка 9% бронирований в Европе на фоне военной операции на Украине

Общее число бронирований у Booking.com в первом квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным кварталом допандемийного 2019 года на 9% — до 198 млн ночевок. Без учета России, Белоруссии и Украины, где сервис приостановил свою деятельность, — на 6%.

Компания зафиксировала негативные последствия военной спецоперации на Украине на динамику бронирования ночевок в Европе, следует из квартальной отчетности головной структуры Booking Holdings.

По состоянию на февраль 2022 года число броней соответствовало количеству за аналогичный месяц 2019 года — самого успешного периода доковидных времен, сообщает компания.

В начале марта Booking.com объявил о приостанановке своей работы в России и Беларуси — пользователи в этих странах больше не могли бронировать номера в местных отелях, апартаментах и частных квартирах, но им по-прежнему был доступен заказ проживания в других странах.

Результатом этого решения оказалось падение заказов на этих двух рынках и увеличившиеся отмены уже ранее сделанных бронирований.

Также снизилась активность пользователей в целом в Европе как реакция на события на Украине. С 28 февраля по 6 марта общее число забронированных ночевок уменьшилось год к году на 10%, преимущественно в Восточной Европе и главным образом в России.

Совокупная выручка Booking Holdings, которая кроме Booking.com владеет еще несколькими сервисами для путешественников, в первом квартале 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза, до $2,7 млрд.

Операционная прибыль достигла $174 млн против $311 млн убытка годом ранее. Чистый убыток составил $700 млн (годом ранее — $55 млн).

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