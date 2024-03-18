Юрлицо Booking.com в России сменило гендиректора

Российская «дочка» сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com сменила генерального директора. Сам Booking.com перестал работать для россиян с 5 марта 2022 года.
С 15 марта 2024 года ООО «Букинг.ком Русиа» возглавляет Анна Филатова, следует из данных системы «Контур.Фокус». Она же является генеральным директором ООО «Юридическая компания "Коннов и Созановский"». RB.RU направил запрос в эту компанию, но к моменту публикации не получил ответ.
С октября 2022 года компанию возглавляла Юлия Лупанова, а до нее — с мая 2017 года — Алексей Матушкин.
ООО «Букинг.ком Русиа» на 98,9% принадлежит нидерландской «Букинг.Ком Интернешнл Б.В.», еще 1,1% — у «Букинг.Ком Лимитед» в Великобритании.
Выручка компании в России по итогам 2022 года (последние доступные данные) составила 399,5 млн рублей (625,5 млн в 2021 году), чистая прибыль — почти 77 млн рублей против 289 млн в 2021 году.
Сервис Booking.com приостановил работу в России в начале марта 2022 года. После этого стало невозможно забронировать через него жилье, расположенное на территории РФ.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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