Книготорговцы пожаловались на демпинг со стороны маркетплейсов

Ассоциация книгораспространителей (в нее входят «Альпина», «Буквоед», «Московский дом книги» и другие участники рынка) направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой обратить внимание на демпинг при продаже книг через маркетплейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В ведомстве изданию подтвердили, что получили обращение.

Организация попросила ФАС запретить Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркету» устанавливать предельно низкую и высокую цену на товар, а также в одностороннем порядке снижать стоимость книг, которые продаются на площадках.

С 2019 по 2024 год доля продаж через книжные магазины сократилась на 29,2% и сейчас составляет лишь 38%, приводит ассоциация данные из доклада Минцифры, посвященного книжному рынку России. При этом продажи книг через маркетплейсы выросли на 31,6% и по итогам прошлого года составили больше половины (54,5%) всего рынка.

Средняя разница в цене на книгу в розничном магазине и на онлайн-площадке составляет 30%, а в период проведения акций на маркетплейсах она может достигать 50–70%, указывают авторы письма.

Определяющим фактором при покупке становится цена, сказала представитель книжной сети «Амиталь». Из-за этого маркетплейсы в более выигрышном положении. Онлайн-площадки не тратятся на аренду торговых точек. Налоги на прибыль и добавленную стоимость у них ниже, добавил глава «Подписных изданий» Михаил Иванов.

В ассоциации отметили, что только за прошлый год в России закрылись 220 книжных, а динамика закрытий увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Если ситуация не изменится, это приведет к массовому закрытию книжных магазинов по всей стране в 2025–2026 годах, сказано в письме.

Тиражи издаваемых в России книг при этом в 2024 году увеличились на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров, по данным Российской государственной библиотеки. В качестве причин роста участники рынка называли рост продаж на маркетплейсах и спецзаказы розничных сетей.

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