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Российский сервис Boomerangme привлек $400 тыс. от Startup Lab и других для выхода в США

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский сервис Boomerangme для создания электронных карт лояльности для бизнеса привлек pre-seed раунд в размере $400 тыс. Об этом RB.ru сообщил представитель фонда Startup Lab (входит в инвестиционную группу «ТилТех»).

Российский сервис Boomerangme привлек $400 тыс. от Startup Lab и других для выхода в США

Startup Lab выступил лид-инвестором раунда, также в число инвесторов вошли основатель компании e-Lama Алексей Довжиков, основатели Mediasoft Владислав Крайнов и Сергей Полуектов и частный инвестор Евгений Зеленский.

Boomerangme позволяет создавать электронные накопительные карты лояльности широкому кругу компаний на потребительских рынках — сервисом могут пользоваться салоны красоты, кафе, фитнесы, турфирмы, автомойки и другие. Бизнес с помощью Boomerangme может оцифровать промоакции с привязкой к CRM-системам.

Типы электронных накопительных карт

Число клиентов Boomerangme насчитывает более 2,5 тыс. компаний, из них 300 используют платные тарифы. Проект является официальным партнером/поставщиком L’Oréal Russia. Карты лояльности установили более 200 тыс. человек. Выручка компании за неполный 2021 год составила около 8 млн рублей, что является пятикратным ростом по сравнению с 2020 годом.

Привлеченные деньги будут направлены на выход компании на рынок США. Там Boomerangme уже запустил пилотный проект, участниками которого стали 14 компаний и 1,2 тыс. пользователей. В первый год сервис планирует привлечь 2 тыс. платных клиентов, а также закрыть еще один раунд от одного из североамериканских венчурных фондов для дальнейшего развития в регионе.

«Изначально нас отпугнул проект, так как рынок систем лояльности довольно перенасыщен. Однако нам понравился четкий фокус основателя на нише, на которую не нацелены другие системы лояльности и проработанный план выхода на американский рынок. Кроме этого, Михаил [CEO Boomerangme Михаил Инишев] имеет богатый предпринимательский опыт и очень сильную команду, что для нас является ключевым фактором при принятии решения на данной стадии», — сообщил партнер Startup Lab Федор Яковлев.

Boomerangme появился в марте 2019 года. Команда из двух человек за полгода создала MVP, привлекла 50 регистраций и 3 платных клиента в продукт. За время локдауна команда была расширена до 5 человек, доработан продукт, написала первая интеграция с Yclients.

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Фото на обложке: Unsplash

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