The Boring Company Илона Маска привлекла $675 млн

The Boring Company Илона Маска закрыла раунд С на $675 млн и получила оценку $5,7 млрд. Компания строит подземную систему тоннелей, по которым можно будет передвигаться на автомобилях. Это должно решить проблемы с пробками.
Лид-инвесторами выступили Vy Capital и Sequoia Capital при участии Valor Equity Partners, Founders Fund, 8VC, Craft Ventures и DFJ Growth, пишет TechCrunch.
Инвестиции направят на наем сотрудников в области проектирования, новые проекты, а также на исследования и разработку нового поколения бурильной установки.
Тестовый тоннель Boring Company был построен в 2018 году, он соединяет штаб-квартиру SpaceX и пригород Лос-Анджелеса. В мае 2019 года компания получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн на постройку подземной транспортной системы в Лас-Вегасе. Она была запущена в апреле 2021 года.
Фото на обложке: The Boring Company
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