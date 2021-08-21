Россияне назвали самую скучную профессию

Сервис по поиску работы SuperJob попросил представителей экономически активного населения назвать самую скучную профессию. Выяснилось, что лидирует в этом рейтинге у россиян профессия охранника.
В опросе приняли участие 1000 россиян из всех округов страны.
Топ-3 самых скучных профессий:
- охранник — 12%;
- бухгалтер — 11%;
- продавец — 7%;
Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря обвиняют в скуке по 3% опрошенных. Нелюбимая или неинтересная работа навевает скуку на 3% россиян.
По 2% голосов набрали такие профессии, как уборщик, вахтер, архивариус и оператор call-центра.
Среди прочих скучных профессий россияне назвали программиста, юриста, билетера, гардеробщика, водителя, грузчика, дворника, консьержа, парикмахера, банковских работников, сотрудников склада и чиновников (24%).
Лишь 13% россиян считают, что скучных профессий не бывает, в каждой есть свои плюсы и минусы.
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Фото: Unsplash
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