Bosch сократит свыше 5,5 тыс. рабочих мест из-за проблем в автопроме

В ближайшие годы немецкая Bosch собирается уволить свыше 5,5 тыс. сотрудников из-за кризиса в автопроме. 3,8 тыс. рабочих, которых планируется сократить, трудятся в Германии. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на заявление компании.

Большая часть подпадающих под увольнения сотрудников работает в сфере разработки ПО для автомобилей — в этом секторе к концу 2027 года планируется сократить 3,5 тыс. рабочих мест. Около половины из них придется на Германию, пишет журнал.

Кроме того, в ближайшие годы Bosch уволит примерно 2 тыс. рабочих в Хильдесхайме и Швебиш-Гмюнде в Германии. Spiegel уточнил, что цифры предполагаемых сокращений могут быть не окончательными — точное число определится после переговоров компании с представителями рабочих.

В компании объяснили сокращения тем, что автопроизводители стали заказывать значительно меньше деталей для электромобилей, чем планировалось. Помимо этого, cпрос на системы помощи водителю и решения для автоматизированного вождения оказался ниже прогнозируемого — многие из этих проектов приостанавливаются или отменяются.

В ноябре Bosch объявила о планах уволить 7 тыс. сотрудников в Германии из-за проблем в бизнесе. Позже в этом же месяце в компании сообщили, что сократят рабочие часы и зарплату 450 сотрудникам по причине сложной экономической ситуации.

Немецкий автопром испытывает очередной удар, отметил Reuters. Ранее в ноябре о планах сократить почти 4 тыс. рабочих мест заявили в Ford. Также в конце октября в Volkswagen объявили о намерении закрыть не меньше трех заводов в Германии и уволить «десятки тысяч» сотрудников.