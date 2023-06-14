Завод Bosch в Самаре перешел в собственность РФ

Завод немецкой корпорации Bosch в Самаре перешел в собственность РФ. Всю долю в ООО «Роберт Бош Самара» купило ФГУП «НАМИ», которое ранее стало владельцем завода Toyota в Петербурге. На предприятии Bosch производили ABS для автомобилей и системы стабилизации ESP.
ФГУП «НАМИ» стало владельцем всей доли в ООО «Роберт Бош Самара» – заводе немецкой корпорации Bosch. Об этом объявила пресс-служба государственного предприятия.
На заводе Bosch производили системы рулевого управления, ABS для автомобилей и системы динамической стабилизации ESP.
«На момент заключения сделки в компании “Роберт Бош Самара” трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии», – сообщили в «НАМИ».
Производство ABS и ESP будет налажено в 2024 году, с 2025 года «НАМИ» рассчитывает вывести предприятие на проектную мощность.
В марте ФГУП «НАМИ» завершило сделку по приобретению завода Toyota в Петербурге. Японский автопроизводитель приостановил сборку машин на своем российском предприятии весной 2022 года. В сентябре Toyota была вынуждена закрыть завод из-за его простоя.
Фото на обложке: FotograFFF /
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