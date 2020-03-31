Bosch разработала экспресс-тест для диагностики коронавируса

Медицинское подразделение Bosch разработало автоматизированный экспресс-тест для диагностики коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Тест показывает результат через 2,5 часа. По словам разработчиков, для его проведения не требуется лабораторное оборудование или медицинский персонал со специальной подготовкой.

Образец берется из носа или горла пациента с помощью тампона. Затем картридж, который уже содержит все необходимые для теста реагенты, вставляется в разработанный Bosch прибор для анализа Vivalytic.

В компании отметили, что точность теста составляет 95%. Кроме коронавируса, он распознает девять других респираторных заболеваний, в том числе грипп типов А и B. Анализатор Vivalytic может выполнять до десяти тестов в сутки.

С апреля новый тест будет доступен в Германии, затем он появится в других странах Европы и мира. Ценовая политика зависит от дистрибьюторов тестов. В компании не уточнили, поступит ли тест в Россию.

Недавно о разработке экспресс-теста на коронавирус заявила дочерняя компания АФК «Система» — «Система-Биотех».

На момент публикации новости в России 840 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Фото: StudioLaMagica / Shutterstock