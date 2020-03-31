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Bosch разработала экспресс-тест для диагностики коронавируса

Новости
Ксения Самбулова

Медицинское подразделение Bosch разработало автоматизированный экспресс-тест для диагностики коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Bosch разработала экспресс-тест для диагностики коронавируса

Тест показывает результат через 2,5 часа. По словам разработчиков, для его проведения не требуется лабораторное оборудование или медицинский персонал со специальной подготовкой. 

Образец берется из носа или горла пациента с помощью тампона. Затем картридж, который уже содержит все необходимые для теста реагенты, вставляется в разработанный Bosch прибор для анализа Vivalytic. 

В компании отметили, что точность теста составляет 95%. Кроме коронавируса, он распознает девять других респираторных заболеваний, в том числе грипп типов А и B. Анализатор Vivalytic может выполнять до десяти тестов в сутки. 

С апреля новый тест будет доступен в Германии, затем он появится в других странах Европы и мира. Ценовая политика зависит от дистрибьюторов тестов. В компании не уточнили, поступит ли тест в Россию. 

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Недавно о разработке экспресс-теста на коронавирус заявила дочерняя компания АФК «Система» — «Система-Биотех».

На момент публикации новости в России 840 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 

Фото: StudioLaMagica / Shutterstock

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