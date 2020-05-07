Миллиардер Дмитрий Босов перед суицидом сменил руководителей нескольких структур «Аллтека»
Российский миллиардер Дмитрий Босов незадолго до суицида сменил гендиректоров нескольких структур своей компании «Аллтек». Об этом пишет «Интерфакс».
Пост руководителя «УК «Востокуголь» покинул Вадим Бугаев. Он занимал эту должность с 2016 года. Новым генеральным директором компании стал Анатолий Ли. Ранее он возглавлял еще одну структуру группы «Аллтек» — «Индиганефтегаз».
Кроме того, сменился генеральный директор «Порта «Вера» — оператора одноименного угольного терминала в Приморском крае. Вместо Евгения Диева им стал Дмитрий Василенко.
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой в ночь на 6 мая в подмосковном поселке Усово. Его гибель подтвердили в Следственном комитете и пресс-службе «Аллтека».
Босов занимал 86 место в рейтинге самых бизнесменов российского Forbes. Его основными активами были компании «Сибантрацит» и «Востокуголь», которых входят в «Аллтек». В этом году стало известно, что Босов инвестировал в американский рынок каннабиса.
В 2015 году Босов вместе с бывшим бизнес-партнером Александром Исаевым начал бизнес в Индонезии. Партнеры основали компанию Blackspace, которая занималась добычей и переработкой природных ресурсов.
В апреле этого года Босов поссорился с Исаевым. На сайтах компаний миллиардера появилась информация о «вопиющих злоупотреблениях и хищениях» на вверенных Исаеву участках работ. Исаев подал в суд на «Аллтек» с требованием удалить обвинения в хищениях.
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