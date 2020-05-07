СМИ: миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Ему было 52 года.

Смерть Босова изданию подтвердили два его знакомых. Источник в полиции сообщил, что сотрудники правоохранительных органов выезжали на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово. Там жил бизнесмен.

По словам собеседника РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Босов был основателем, контролирующим акционером, председателем совета директоров группы «Аллтек». Основными активами Босова были группа «Сибантрацит» (генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги») и УК «Востокуголь». С 2008 года он возглавлял попечительский совет ХК «Сибирь».

Бизнесмен занимал 86 место в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.