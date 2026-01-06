Boston Dynamics и Google работают над умным роботом Atlas

Компания Boston Dynamics объявила о сотрудничестве с Google DeepMind, сообщает TechCrunch. Цель партнёрства — ускорить разработку нового поколения гуманоидных роботов Atlas, научив их адаптироваться к ситуациям без заранее прописанных сценариев. По планам компании, уже в 2026 году Atlas начнёт работать на заводе Hyundai, где будет помогать с сортировкой деталей.

Atlas — первый робот с ИИ-моделями от Google

Вместе Google и Boston Dynamics займутся расширением возможностей роботов при выполнении различных задач. В DeepMind рассчитывают, что Atlas — человекоподобные роботы от Boston Dynamics — смогут справляться с новыми задачами самостоятельно. Это значит, что компании не придётся заранее программировать все шаги умного устройства.

По словам старшего директора по робототехнике DeepMind Каролины Парады, гуманоид Atlas станет первым тестовым кейсом, куда будут интегрированы ИИ-модели от Google.

Роботы смогут сами решать, как действовать в тех или иных ситуациях

Партнёрство было объявлено менее чем через год после презентации моделей Gemini Robotics, которые Google DeepMind разработала для управления роботами. Они основаны на мультимодальной генеративной системе Gemini, которая позволяет ИИ одновременно работать с разными типами информации.

В DeepMind отмечают: их ИИ не просто запоминает инструкции, как действовать в тех или иных случаях, он учится на конкретных примерах. Благодаря интеграции с ИИ-моделями Google робот Boston Dynamics сможет самостоятельно решать, что делать в ситуации, с которой он раньше не сталкивался.

Ключевая задача — научить Atlas взаимодействовать с людьми

На выставке потребительской электроники CES 2026 прототип Atlas вышел на сцену и продемонстрировал возможности передвижения. Однако в Boston Dynamics подчёркивают, что для превращения гуманоидного робота в коммерческий продукт одной лишь подвижности недостаточно.

По словам директора по поведению Atlas Альберто Родригеса, ключевая задача — научить робота естественно взаимодействовать с людьми. Это важно не только для удобства, но и для безопасности при совместной работе человека и машины.

Робот Atlas может поднимать грузы весом до 50 кг

Новый Atlas оснащён 56 степенями свободы*Количество независимых движений, которые робот может совершать: менять положение или вращаться вокруг оси, вращающимися суставами и руками человеческого масштаба с тактильными датчиками. Робот способен поднимать грузы весом до 50 кг и рассчитан на выполнение повторяющихся операций.

Для безопасного взаимодействия Atlas оборудован камерами кругового обзора, которые позволяют распознавать приближение людей. ИИ-модели DeepMind должны дополнить аппаратные решения, обучая робота корректному поведению в нестандартных ситуациях.

Atlas будут работать на заводах Hyundai

Hyundai планирует начать внедрение Atlas на своих предприятиях уже в 2026 году, а к 2028-му использовать гуманоидных роботов для задач вроде сортировки и подачи деталей. Параллельно компания разрабатывает протоколы повышения безопасности и эффективности.

В 2026 году Hyundai откроет в США центр Robot Metaplant Application Center (RMAC). Там роботов будут обучать базовым движениям, а полученные данные объединят с реальной производственной статистикой для постоянного улучшения ИИ-моделей и поведения Atlas.