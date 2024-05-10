BP хочет выкупить у Tesla сеть зарядных станций для электромобилей

Британская нефтегазовая компания BP заинтересована в покупке у Tesla сети станций быстрой зарядки электромобилей Supercharger в рамках расширения своего EV-подразделения в США. В апреле Илон Маск сократил почти всю команду Supercharger.

Как пишет Bloomberg, BP готова приобрести бизнес вместе с сотрудниками и обещает выделить $1 млрд к 2030 году на дальнейшее расширение сети.

Половина инвестиций будет направлена на установку более 3 тысяч зарядных станций по всей территории страны. Кроме того, в рамках своей стратегии BP намерена построить 12 крупномасштабных зарядных хабов под названием Gigahubs.

«Если есть партнеры в сфере недвижимости, которые ищут кого-то, кому можно позвонить, они могут смело взять трубку и позвонить мне или найти меня в LinkedIn», — сказал в беседе с Bloomberg Суджай Шарма, гендиректор американского подразделения поставщика зарядной инфраструктуры для электромобилей BP Pulse.

По информации агентства, британский гигант энергетики активизировался после событий в Tesla. В апреле компания Илона Маска сократила около 10% штата, в том числе почти всю команду Supercharger — около 500 человек, включая старшего директора проекта Ребекку Тинуччи.

Шарма намекнул, что BP может нанять бывших членов команды Tesla, подчеркнув, что компания «активно ищет хороших специалистов».

На фоне этих новостей Илон Маск в своем X-аккаунте написал, что американский производитель электрокаров потратит более $500 млн на расширение своей сети и установку «тысяч» новых станций быстрой зарядки.

В начале месяца миллиардер, напротив, писал, что Tesla замедлит расширение сети Supercharger и сконцентрируется на развитии уже имеющихся точек.