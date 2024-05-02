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Tesla сократила почти всю команду сети зарядок Supercharger

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В ходе сокращения своего штата на 10% Tesla уволила почти всю команду сети станций быстрой подзарядки электромобилей Supercharger — почти 500 человек. Увольнение коснулось также старшего директора проекта Ребекку Тинуччи.

Tesla сократила почти всю команду сети зарядок Supercharger

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что у Tesla в США 6249 зарядных станций Supercharger и более 57 тысяч разъемов, которыми также пользуются владельцы электромобилей других брендов.

По словам собеседника агентства, сокращение штата Supercharger «привело в замешательство и вызвало обеспокоенность» других производителей, включая Rivian Automotive, Ford Motor и General Motors.

Согласно данным BloombergNEF, у Tesla больше станций быстрой зарядки в США, чем у всех остальных поставщиков вместе взятых.

Ранее Tesla подписала соглашения по зарядке с автопроизводителями Stellantis, Volvo, Polestar, Kia, Honda, Mercedes-Benz и BMW. Неизвестно, кто в отсутствие команды Supercharger будет курировать партнерские соглашения с этими компаниями.

«Все в полнейшем шоке», — выразился источник Axios.

В своем X-аккаунте Илон Маск не стал опровергать сообщения о сокращении команды Supercharger, но заявил, что компания не отказывается от планов развивать свою сеть зарядных станций.

«Tesla по-прежнему планирует расширять сеть Supercharger, просто более медленными темпами для новых точек, уделяя больше внимания безотказной работе и расширению уже существующих», — написал глава компании.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В апреле Илон Маск уведомил штат Tesla о сокращении более 10% сотрудников по всему миру — около 14 тысяч человек — из-за падения продаж. Тогда акции компании отреагировали на новость резким падением.

Однако на фоне новостей в конце месяца о выходе системы автономного вождения на рынок Китая ценные бумаги американского автопроизводителя показали лучший рост за последние три с лишним года — только за понедельник, 29 апреля, акции Tesla взлетели почти на 18%.

Фото: Unsplash

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