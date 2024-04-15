Tesla уволит около 14 тыс. человек из-за падения продаж. Под сокращение попадет более 10% штата компании по всему миру. На фоне новости акции производителя электромобилей резко пошли вниз.

Tesla сократит более 10% сотрудников по всему миру, что составляет около 14 тыс. человек. Об этом Илон Маск рассказал во внутреннем письме, сообщил Reuters.

Издание уточняет, что некоторым попавшим под сокращение сотрудникам уже отключили доступ к корпоративным сервисам. Детали массовых сокращений в Tesla, таких как сроки и точное количество сотрудников, неизвестны.

Tesla пошла на сокращение штата из-за падения продаж. В первом квартале 2024 года они снизились на 20% квартал к кварталу и на 8% год к году.

Акции Tesla на бирже Nasdaq отреагировали резким снижением. По актуальным на момент публикации данным, котировки Tesla показывают падение на 3,4%.

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