В России разрабатывают программу по вживлению в мозг микрочипов

В России идет работа над новой федеральной программой «Мозг, здоровье, интеллект». Она предполагает вживление в мозг человека микрочипы, которые позволят управлять экзоскелетами, автомобилями и самолетами, сообщил «Коммерсантъ».
Документ разработан Российской академией наук (РАН) и МГУ. В марте его одобрил президент Владимир Путин, пишет издание.
В рамках проекта специалисты будут развивать технологии нейроинтерфейсов, с помощью которых можно управлять напрямую компьютером или экзоскелетом, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.
В планах также создание интерфейсов для управления сложными системами, например, самолетами, АЭС, автомобилями, как непосредственно, так и удаленно, «по принципу дистанционного присутствия, аватара», говорится в документе.
Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов заявил изданию, что интерфейсы, встроенные прямо в мозг человека, являются самыми передовыми технологиями. Такие технологии позволяют направлять данные непосредственно в мозг человека.
«Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — отметил он.
На программу планируется выделить 54 млрд руб. Средства, как ожидается, поступят из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».
В феврале Илон Маск сообщил, в рамках развития одного из его стартапов — Neuralink — в мозг обезьяны был вживлен чип. Он позволяет животному играть в видеоигры «силой мысли». Стартап разрабатывает технологию для устранения последствий травм головного и спинного мозга. Предполагается, что создаваемый чип сможет восполнить утраченные в результате травмы способности.
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Фото: sdecoret/Depositphotos
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