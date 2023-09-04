В России протестировали управляемый силой мысли самокат

Сервис кикшеринга Whoosh вместе с российской биотех-лабораторией Neiry провел эксперимент по управлению самокатом силой мысли, говорится в совместном сообщении компаний. Скорость устройства удалось проконтролировать без использования рук с помощью волновой активности головного мозга.

В эксперименте был использован нейроинтерфейс Neiry — устройство, которое снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека. Neiry позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания.

С помощью API разработчики подключили нейроинтерфейс к компьютеру, а компьютер — к самокату Whoosh Segway Ninebot. Алгоритмы Neiry анализируют степень концентрации человека, разработчики связали этот показатель со скоростью электроcамоката.

Концентрация внимания человека определяется изменением соотношения альфа- и бета-ритмом головного мозга. Скорость самоката увеличивается, когда пользователь фокусируется — это происходит, когда на пути водителя нет препятствий и дорога ровная.

В состоянии, когда концентрация внимания снижается, скорость самоката падает. Таким образом, у разработчиков получилось менять скоростью самоката «силой мысли». Партнеры отмечают, что это первый подобный эксперимент в мире.

Рабочий прототип собрали разработчики Whoosh. Проект экспериментальный, сейчас Whoosh не планирует использовать эту функцию в массовых поездках.

Neiry — это российская биотех-лаборатория и разработчик IT-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий, резидент фонда «Сколково», участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы

Whoosh — разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и один из крупнейших российских операторов одноименного кикшеринга. За первые 8 месяцев 2023 года пользователи Whoosh совершили более 71 млн поездок. Общее число пользователей сервиса — более 18 млн человек. Флот Whoosh составляет 138 тыс. СИМ. С декабря 2022 года акции компании торгуются на Московской бирже.

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