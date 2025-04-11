Платформа brainbox․VC запускает новый фонд со стартовым объемом 100 млн рублей

Фонд, который получил название brainbox_I, будет инвестировать в российские технологические компании, получающие выручку в основном внутри страны. В первую очередь это будут В2В IT-компании «на посевной стадии с перспективами выхода через стратегов». Инвесторами станут клиенты платформы brainbox․VC и институциональные инвесторы.

Целевой объем второго закрытия составит 2 млрд рублей.

В настоящее время платформа собирается запустить конвейер по созданию фондов.

Фото в тексте: Презентация brainbox.VC

Российский венчурный рынок в 2024 году начал восстанавливаться после ухода иностранных игроков в 2022 году, но число сделок недостаточно для обеспечения в будущем требуемого количества технологических IPO, которые повысят капитализацию фондового рынка, считают в brainbox.VC. В 2024 году прошло всего 150–170 таких сделок. По оценкам аналитического центра платформы, требуемое количество сделок на рынке в год должно быть более тысячи.

Частные венчурные фонды существуют в России, но часто их создают очень крупные игроки. Для остальных участников рынка запуск собственного фонда зачастую недоступен из-за годовых расходов на обслуживание в 10–15 млн рублей в год. Стартовые инвестиции на открытие фонда достигают 500–1000 млн рублей при структурировании через ЗПИФ.

Сегодня в России около 10-15 венчурных фондов на инвестиционном периоде, а должно стать более 100, сообщил партнер по развитию платформы Сергей Егоров на «Российском венчурном форуме» в Казани.

«За чет появления нашего и других конвейеров рынок может вырасти в 10 раз. В качестве инвесторов могут выступать IT-компании, участники рынка ценных бумаг и состоятельные инвесторы, большая часть из которых не задействована, поскольку нет нужных механизмов», — считает Егоров.

Платформа brainbox.VC предлагает механизм по созданию фондов со стартовыми инвестициями в 50 млн рублей и расходами на обслуживание в 1 млн рублей. Компания собирается опереться на опыт международных платформ Republic и Planify.

Согласно указу президента РФ, капитализация фондового рынка должна составлять 66% от ВВП, а доля долгосрочных сбережений в общем объеме накоплений домохозяйств должна быть не менее 40%. Достижение заявленных целей требует существенного роста рынка венчурных инвестиций.

brainbox.VC (АО «Брэйнбокс ВиСи») – краудинвестинговая платформа, специализирующаяся на поддержке стартапов в сфере IT. На brainbox.VC привлекли инвестиции 15 IT-стартапов на общий объем более 500 млн рублей. У платформы более 17 тысяч частных инвесторов и более десяти институциональных партнеров. Руководитель проекта — Альберт Алиев.

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