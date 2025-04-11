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Платформа brainbox․VC запускает новый фонд со стартовым объемом 100 млн рублей

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Краудинвестинговая платформа brainbox․VC запускает новый фонд со стартовым объемом более 100 млн рублей в рамках первого закрытия. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский венчур» со ссылкой на представителя фонда. В компании Русбейс подтвердили намерения.
Платформа brainbox․VC запускает новый фонд со стартовым объемом 100 млн рублей
  1. Новости

Фонд, который получил название brainbox_I, будет инвестировать в российские технологические компании, получающие выручку в основном внутри страны. В первую очередь это будут В2В IT-компании «на посевной стадии с перспективами выхода через стратегов». Инвесторами станут клиенты платформы brainbox․VC и институциональные инвесторы.

Целевой объем второго закрытия составит 2 млрд рублей.

В настоящее время платформа собирается запустить конвейер по созданию фондов.

Фото в тексте: Презентация brainbox.VC

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Российский венчурный рынок в 2024 году начал восстанавливаться после ухода иностранных игроков в 2022 году, но число сделок недостаточно для обеспечения в будущем требуемого количества технологических IPO, которые повысят капитализацию фондового рынка, считают в brainbox.VC. В 2024 году прошло всего 150–170 таких сделок. По оценкам аналитического центра платформы, требуемое количество сделок на рынке в год должно быть более тысячи.

Частные венчурные фонды существуют в России, но часто их создают очень крупные игроки. Для остальных участников рынка запуск собственного фонда зачастую недоступен из-за годовых расходов на обслуживание в 10–15 млн рублей в год. Стартовые инвестиции на открытие фонда достигают 500–1000 млн рублей при структурировании через ЗПИФ.

Сегодня в России около 10-15 венчурных фондов на инвестиционном периоде, а должно стать более 100, сообщил партнер по развитию платформы Сергей Егоров на «Российском венчурном форуме» в Казани.

«За чет появления нашего и других конвейеров рынок может вырасти в 10 раз. В качестве инвесторов могут выступать IT-компании, участники рынка ценных бумаг и состоятельные инвесторы, большая часть из которых не задействована, поскольку нет нужных механизмов», — считает Егоров.

Платформа brainbox.VC предлагает механизм по созданию фондов со стартовыми инвестициями в 50 млн рублей и расходами на обслуживание в 1 млн рублей. Компания собирается опереться на опыт международных платформ Republic и Planify.

  • Согласно указу президента РФ, капитализация фондового рынка должна составлять 66% от ВВП, а доля долгосрочных сбережений в общем объеме накоплений домохозяйств должна быть не менее 40%. Достижение заявленных целей требует существенного роста рынка венчурных инвестиций.

brainbox.VC (АО «Брэйнбокс ВиСи») – краудинвестинговая платформа, специализирующаяся на поддержке стартапов в сфере IT. На brainbox.VC привлекли инвестиции 15 IT-стартапов на общий объем более 500 млн рублей. У платформы более 17 тысяч частных инвесторов и более десяти институциональных партнеров. Руководитель проекта — Альберт Алиев.

Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock / FOTODOM

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