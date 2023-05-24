В 2023 году в России откроется свыше 400 магазинов отечественных брендов

В 2023 году в России откроется более 400 новых магазинов отечественных брендов. Речь идет о таких ритейлерах, как Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group и др., узнали «Известия».
Gloria Jeans намерена открыть 130 новых магазинов, сообщил старший вице-президент по недвижимости сети Алексей Кондраков. По словам директора по развитию Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) Игоря Мальтинского, группа планирует удвоить в этом году число открытых новых точек по сравнению с 2022 году, тогда появилось 113 новых торговых точек.
Амбициозные планы и у «Стокманн»: сеть намерена открыть двери в этом году 20 универмагов. При этом в прошлом году сеть не запускала новых точек, рассказал генеральный директор «Стокманн» Геннадий Левкин.
В ближайший год можно будет наблюдать, как российские бренды-лидеры уходят в отрыв, а новые молодые имена также получают шанс существенно расширить свою представленность на рынке, говорят эксперты.
- С конца февраля 2022 года бренды Zara, Bershka, H&M, Uniqlo и ряд других покинули российский рынок на фоне спецоперации РФ на Украине. В связи с этим освободилась значительная часть ниши современной молодежной одежды, которую поспешили занять российские марки. Опрошенные RB.RU аналитики спрогнозировали дальнейшее расширение российского fashion-сегмента, даже если вернутся ушедшие бренды, пусть и под другим названием. По их мнению, это уже не сильно ударит по отечественному производителю.
Фото на обложке: Unsplash
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