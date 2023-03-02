Российские fashion-бренды нацелились закрыть средний ценовой сегмент рынка после ухода Zara

С конца февраля 2022 года бренды Zara, Bershka, H&M, Uniqlo и ряд других покинули российский рынок на фоне спецоперации РФ на Украине. В связи с этим освободилась значительная часть ниши современной молодежной одежды, которую поспешили занять российские марки. Опрошенные RB.RU аналитики прогнозируют дальнейшее расширение российского fashion-сегмента, даже если вернутся ушедшие бренды, пусть и под другим названием. По их мнению, это уже не сильно ударит по отечественному производителю.

Эксперты по рекламным технологиям First Data по просьбе RB.RU выяснили, каким локальным брендам покупатели больше отдают предпочтение. Для этого они проанализировали свыше 225 тыс. онлайн-транзакций россиян с апреля 2022 до февраля 2023 года.

Большую долю покупок занимают товары бренда «Запорожец» — 71,9%. Далее идет LIME с 19,3%, Monochrome c 2mood с показателями 5,6% и 3,1% соответственно.

На покупательский интерес к товару в этом сегменте влияет средний чек. В «Запорожце» он составил 1,2 тыс. рублей, в LIME — 2 тыс. рублей, в Monochrome — 3 тыс. рублей, 2mood — 3,9 тыс. рублей. Чем ниже средний чек, тем выше спрос на одежду бренда, говорится в исследовании.

CEO First Data Александр Старостин объясняет такое поведение покупателей тем, что они всегда стараются рационализировать расходы в нестабильной экономической ситуации, поэтому товары с более низкой ценой будут привлекательнее для потребителей. К тому же, чем ниже средний чек, тем больше товаров можно приобрести, заключил он.

В Ozon весь прошлый год отмечали возросший интерес к маркетплейсу со стороны российских брендов. На маркетплейсе представлены Zarina, Sela, Befree, Love Republic, ТВОЕ, Laina, Gloria Jeans.

По данным площадки, в третьем квартале 2022 года категория Apparel (включает одежду, обувь и аксессуары) выросла почти в четыре раза год к году. «На нее приходился почти каждый третий товар на площадке — 43 млн товарных позиций. Этот ассортимент в большей степени формируют продавцы маркетплейса, в том числе отечественные бренды и дизайнеры», — сообщил RB.RU представитель компании.

Директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов считает, что основной тренд в отношении российских брендов сегодня заключается в их стремлении закрыть средний ценовой сегмент, который ранее покрывала Zara. Отсюда и повышенный интерес россиян к вышеперечисленным отечественным брендам.

Однако главной проблемой местных производителей и дизайнеров остается скромный ассортимент и часто завышенная цена. По мнению Анисимова, если российскому бренду удастся показать ассортимент, то шансы на успех в завоевании рынка гораздо выше.

Константин Анисимов прогнозирует, что российский одежный рынок будет расширяться быстрыми темпами. Даже если вернутся ушедшие зарубежные бренды под другим названием, это уже не сильно ударит по местному производителю. Так как за прошедший период конкуренты из числа российских компаний нарастили свои преимущества.

В качестве примера Анисимов привел универмаг «Телеграф» с постоянно растущим ассортиментом, который позиционирует себя как бренд-store российских дизайнеров нового поколения. По его мнению, российские бренды демонстрируют уверенный рост, несмотря ни на какие пертурбации последнего года.

Ранее 54% россиян сообщили, что хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных. Среди тех, кто хочет появления новых российских брендов, 55% мужчин и 54% женщин. Больше всего их в возрасте 45 лет и старше. Меньше всего тех, кто ждет «сильных» российских брендов, среди жителей России в возрасте 18–24 года — 36%.

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