Большинство россиян хотят появления российских «сильных» брендов вместо возвращения международных — опрос

Больше половины россиян (54%) хотели бы появления новых «сильных» отечественных брендов вместо возвращения международных, показал опрос Аналитического центра НАФИ, проведенный по просьбе RB.RU.
В равной степени хотят и появления «сильных» брендов в России, и возвращения международных брендов на российский рынок 30% опрошенных. Только 15% заявили, что больше всего ждут возвращения на локальных рынок ушедших компаний.
Среди тех, кто хочет появления новых российских брендов, 55% мужчин и 54% женщин. Больше всего их в возрасте 45 лет и старше. Меньше всего тех, кто ждет «сильных» российских брендов, среди жителей России в возрасте 18–24 года — 36%.
Возвращения международных брендов больше ждут мужчины, чем женщины. Одновременно на появление и новых российских, и возвращение международных брендов больше рассчитывают женщины.
Всероссийский опрос НАФИ проведен в феврале 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Фото на обложке: Unsplash
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28 февраля 2023
28 февраля 2023