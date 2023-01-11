Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Треть россиян до 35 лет открыли свое дело под влиянием успешных предпринимателей и блогеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Большинство россиян до 35 лет решили начать свое дело благодаря желанию много зарабатывать, быть независимым и под влиянием ролевых моделей: успешных предпринимателей и блогеров.

Треть россиян до 35 лет открыли свое дело под влиянием успешных предпринимателей и блогеров

Такие выводы содержатся в исследовании Аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с треком «Росмолодежь.Бизнес» Росмолодежи (есть в распоряжении RB.RU).

Драйверы открытия своего дела для россиян до 35 лет (множественный выбор):

  • желание больше зарабатывать — 39%;
  • быть независимым — 39%;
  • заниматься любимым делом — 35%;
  • иметь свободный график работы — 32%;
  • воплотить в жизнь свои мечты — 30%;
  • повысить свой социальный статус — 16%;
  • помогать другим — 15%;
  • решать интересные задачи — 13%;
  • продолжить семейный бизнес — 13%.

При этом вдохновляли молодых людей на открытие своего бизнеса и другие успешные предприниматели. Пример успешных бизнесменов побудил принять решение о старте своего дела 37% опрошенных. Чуть больше четверти заявляют, что большой вклад в их становление на пути бизнесмена внесли родственники (29%), знакомые и друзья (26%).

Каждый четвертый предприниматель (23%) указал, что вдохновился блогерами — теми, кто рассказывает о бизнесе, в том числе на собственном примере.

Опрос проведен в декабре 2022 года. В нем приняли участие 4 тыс. человек в возрасте 14–35 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует молодое население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
  2. 2 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
  3. 3 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
  4. 4 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
  5. 5 Готовы ли люди рекомендовать бренд в соцсетях — исследование
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ