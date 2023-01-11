Треть россиян до 35 лет открыли свое дело под влиянием успешных предпринимателей и блогеров

Большинство россиян до 35 лет решили начать свое дело благодаря желанию много зарабатывать, быть независимым и под влиянием ролевых моделей: успешных предпринимателей и блогеров.
Такие выводы содержатся в исследовании Аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с треком «Росмолодежь.Бизнес» Росмолодежи (есть в распоряжении RB.RU).
Драйверы открытия своего дела для россиян до 35 лет (множественный выбор):
- желание больше зарабатывать — 39%;
- быть независимым — 39%;
- заниматься любимым делом — 35%;
- иметь свободный график работы — 32%;
- воплотить в жизнь свои мечты — 30%;
- повысить свой социальный статус — 16%;
- помогать другим — 15%;
- решать интересные задачи — 13%;
- продолжить семейный бизнес — 13%.
При этом вдохновляли молодых людей на открытие своего бизнеса и другие успешные предприниматели. Пример успешных бизнесменов побудил принять решение о старте своего дела 37% опрошенных. Чуть больше четверти заявляют, что большой вклад в их становление на пути бизнесмена внесли родственники (29%), знакомые и друзья (26%).
Каждый четвертый предприниматель (23%) указал, что вдохновился блогерами — теми, кто рассказывает о бизнесе, в том числе на собственном примере.
Опрос проведен в декабре 2022 года. В нем приняли участие 4 тыс. человек в возрасте 14–35 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует молодое население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.
Фото на обложке: Unsplash
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