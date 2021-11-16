На российском медиарынке появился проект для коллабораций брендов

Креативное агентство Fabula запустило проект Colable для поиска и подбора партнеров среди брендов для совместных коллабораций. Представитель Fabula сообщил RB.ru, что к проекту уже присоединились Microsoft, McDonald’s, «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», «Эльдорадо» и другие бренды.
Создатели проекта считают, что не у всех штатных бренд-менеджеров есть время на проработку идеи и ее реализацию, Colable же должен позволить брендам быстро находить именно тех партнеров для коллаборации, с кем у них больше всего ценностных пересечений.
«Главная цель Colable — внедрить принципиально новый механизм маркетингового взаимодействия между брендами. Мы создаем самую полную базу данных о российских компаниях. Речь не о каких-то коммерческих показателях, а о ценностях, ключевых особенностях, аудитории, атрибутах», — сообщил генеральный продюсер Fabula Евгений Пырьев.
Партнеры Colable
Как работает проект
Бренду предлагается зарегистрироваться на сайте проекта, заполнить бриф с информацией о компании. Далее можно либо ждать приглашения от других брендов, либо инициировать коллаборацию.
Colable подбирает партнеров c помощью технологии VET (Value Extract Technique). Технология объединяет ресурсы человека и машины. Сначала система отбирает из базы те бренды, которые совпадают по большему числу параметров, затем с этой информацией работает команда из стратегов и креаторов, которая генерирует уникальную идею для коллаборации.
Зарегистрировать компанию и принимать приглашения на коллаборацию от других брендов можно бесплатно. Стоимость разработки коллаборации в Fabula не назвали.
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