Бренды смогут верифицировать на «Яндекс.Маркете» свои магазины и доверенных продавцов

Бренды, которые работают с «Яндекс.Маркетом», смогут отметить значками на сервисе собственные магазины и доверенных продавцов своих товаров. «Яндекс» ожидает, что это должно подсказать покупателям, что продавцы торгуют на маркетплейсе официальными товарами производителей.

Компании могут добавить в карточки товаров значки по аналогии с «галочками» проверенных аккаунтов в соцсетях. Они могут быть двух типов. Один означает, что товары продает сам производитель, а другой — что ими торгует официальный магазин-партнер бренда, говорится в сообщении компании.

Изображение: «Яндекс.Маркет»

Получить значок бренд может в личном кабинете на «Маркете». Сейчас там также можно узнать, какие магазины торгуют товарами компании на маркетплейсе, увидеть отзывы покупателей, настроить рекламу.

Изображение: «Яндекс.Маркет»

Производители также могут узнать, сколько всего их товаров было продано на «Маркете» и отследить всю воронку продаж — от показа товара покупателю до получения заказа.

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