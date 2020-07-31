Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Названы самые дорогие бренды 2020 года по версии Forbes

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Журнал Forbes представил очередной рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Их общая стоимость за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн.

Названы самые дорогие бренды 2020 года по версии Forbes

В рейтинге 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году: первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих (бренд социальной сети за год подешевел на 21%).

Десять самых дорогих брендов в 2020 году:

  1. Apple — $241,2 млрд (+17%);
  2. Google — $207,5 млрд (+24%);
  3. Microsoft — $162,9 млрд (+30%);
  4. Amazon — $135,4 млрд (+40%);
  5. Facebook — $70,3 млрд (-21%);
  6. Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);
  7. Disney — $61,3 млрд (+18%);
  8. Samsung — $50,4 млрд (-5%);
  9. Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);
  10. McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5).

Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).

Позиции нескольких брендов в ежегодном рейтинге, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заметно изменились.

Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Изменилось также положение некоторых производителей товаров роскоши: Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier — с 64-го на 56-е.

Существенно поднялся в рейтинге Walmart: ценность бренда ретейлера выросла на 12% и достигла $29,5 млрд, в результате чего компания перешла с 26-го на 19-е место.

В списке этого года есть несколько новичков: в топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, покинули рейтинг.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

31 июля 2020

Пилотирование проектов с "МегаФон"

31 июля 2020

MGNTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма