Названы самые дорогие бренды 2020 года по версии Forbes

Журнал Forbes представил очередной рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Их общая стоимость за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн.

В рейтинге 2020 года первые пять строк занимают те же участники, что и в прошлом году: первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста стоимости бренда, однако Facebook оказался в отстающих (бренд социальной сети за год подешевел на 21%).

Десять самых дорогих брендов в 2020 году:

Apple — $241,2 млрд (+17%); Google — $207,5 млрд (+24%); Microsoft — $162,9 млрд (+30%); Amazon — $135,4 млрд (+40%); Facebook — $70,3 млрд (-21%); Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%); Disney — $61,3 млрд (+18%); Samsung — $50,4 млрд (-5%); Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%); McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

Больше 50 компаний из топ-100 расположены в США. В числе других наиболее широко представленных стран — Япония (6 брендов), Германия (10), Франция (9) и Швейцария (5).

Самая популярная отрасль в рейтинге — IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).

Позиции нескольких брендов в ежегодном рейтинге, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заметно изменились.

Visa поднялась с 25-го на 18-е место, Adidas — с 61-го на 51-е место, а Netflix подскочил с 38-го на 26-е место. Изменилось также положение некоторых производителей товаров роскоши: Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier — с 64-го на 56-е.

Существенно поднялся в рейтинге Walmart: ценность бренда ретейлера выросла на 12% и достигла $29,5 млрд, в результате чего компания перешла с 26-го на 19-е место.

В списке этого года есть несколько новичков: в топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, покинули рейтинг.

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