В Москве закрыли точку «Кулинарной лавки братьев Караваевых» из-за кишечной палочки

Точку сети «Кулинарная лавка Братьев Караваевых» на улице Большая Грузинская в Москве закрыли на два месяца из-за найденной в блюдах кишечной палочки. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты провели проверку в заведении после обращения посетителя, который пожаловался на отравление. На месте они выявили «грубые нарушения требований технических регламентов, касающихся несоблюдения условий хранения пищевой продукции», говорится в заявлении.

В отобранных образцах готовых блюд специалисты ведомства обнаружили бактерии группы кишечной палочки, указано там же. Протокол об административном правонарушении с материалами проверки был передан для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы.

В отношении юрлица — ООО «Мишлен» — составлен протокол о временном запрете деятельности. Помещения кулинарии на Большой Грузинской улице опечатаны на два месяца по решению суда.

Накануне Роспотребнадзор закрыл одну из точек сети ресторанов «The Бык» в Москве. В продукции, которую там продавали, тоже нашли кишечную палочку.

Фото на обложке: Semyon Prudiy / Shutterstock / FOTODOM