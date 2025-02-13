В Москве закрыли точку «Кулинарной лавки братьев Караваевых» из-за кишечной палочки
Точку сети «Кулинарная лавка Братьев Караваевых» на улице Большая Грузинская в Москве закрыли на два месяца из-за найденной в блюдах кишечной палочки. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
- Новости
Специалисты провели проверку в заведении после обращения посетителя, который пожаловался на отравление. На месте они выявили «грубые нарушения требований технических регламентов, касающихся несоблюдения условий хранения пищевой продукции», говорится в заявлении.
В отобранных образцах готовых блюд специалисты ведомства обнаружили бактерии группы кишечной палочки, указано там же. Протокол об административном правонарушении с материалами проверки был передан для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы.
В отношении юрлица — ООО «Мишлен» — составлен протокол о временном запрете деятельности. Помещения кулинарии на Большой Грузинской улице опечатаны на два месяца по решению суда.
Накануне Роспотребнадзор закрыл одну из точек сети ресторанов «The Бык» в Москве. В продукции, которую там продавали, тоже нашли кишечную палочку.
Фото на обложке: Semyon Prudiy / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Личный опыт: как открыть магазин одежды»
- 1 «Яндекс Еда» запустит крупнейшую платформу о еде в российском фудтехе Рынок доставки из ресторанов в ближайшие пять лет вырастет в 2,2 раза 17 мая 08:36
- 2 Цены на стейки для ресторанов выросли до 30% с начала года Спрос на них превышает предложение, говорят участники рынка 01 апреля 14:06
- 3 В Подмосковье ужесточили правила продажи алкоголя на летних верандах Для обеспечения безопасности жителей и общественного порядка 27 марта 19:04
- 4 «Шоколадница» и «Кофемания» запланировали выход на рынок ОАЭ Компании планируют открыть точки по франшизе 21 марта 19:05