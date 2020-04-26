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Цена нефти марки Brent упала до минимумов 1999 года

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В среду утром мировые цены на нефть продолжают падать. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $16 за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок. Это минимум с 1999 года. 

Цена нефти марки Brent упала до минимумов 1999 года

Цена Brent обновляет новые минимумы. Вчера цена нефти падала ниже $20 за баррель. 

В понедельник цена майских фьючерсов на американскую марку нефти WTI впервые стала отрицательной. Стоимость упала до минус 37. 

На фоне падения нефтяных цен доллар и евро укрепляются по отношению к рублю. Вчера в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 77 рублей, курс евро — 84 рублей. 

Глобальный спрос на нефть и нефтепродукты снизился из-за эпидемии коронавируса. 

Фото: Pixabay

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