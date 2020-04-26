Цена нефти марки Brent упала до минимумов 1999 года

В среду утром мировые цены на нефть продолжают падать. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $16 за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок. Это минимум с 1999 года.

Цена Brent обновляет новые минимумы. Вчера цена нефти падала ниже $20 за баррель.

В понедельник цена майских фьючерсов на американскую марку нефти WTI впервые стала отрицательной. Стоимость упала до минус 37.

На фоне падения нефтяных цен доллар и евро укрепляются по отношению к рублю. Вчера в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался выше 77 рублей, курс евро — 84 рублей.

Глобальный спрос на нефть и нефтепродукты снизился из-за эпидемии коронавируса.

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