Брокер из Армении начал распродавать бумаги российских компаний с большим дисконтом

Инвесткомпания из Армении Armbrok предлагает депозитарные расписки российских компаний, которые до кризиса листинговались на зарубежных биржах, пишет РБК. Приобрести их могут как институциональные, так и частные инвесторы. Сделки проводятся на внебиржевом рынке.

«Продавцами [активов] являются иностранные фонды и глобальные банки, с которыми у Armbrok есть контрагентские отношения», — пояснил представитель брокера.

Такие сделки позволяют инвесторам из РФ выкупить акции с дисконтом, а затем попытаться перевести их в российскую инфраструктуру. Кроме того, крупные держатели имеют возможность получить хотя бы какие-то средства за обесценившиеся бумаги.

В декабрьском и январском предложениях Armbrok были доступны депозитарные расписки на акции TCS Group, HeadHunter, VK и «Яндекса».

Однако у таких сделок есть ограничение, продаваемые бумаги не должны быть выпущены подсанкционными эмитентами. Зато приобрести их может инвестор из любой юрисдикции.

Как рассказал изданию источник на финансовом рынке, сейчас все бумаги не только у Armbrok продаются с дисконтом 50-65%. При этом если не просматривается перспектива перевода в Россию, дисконт составляет до 90%, как в случае с расписками компании «Лукойл».

Ранее стало известно, что казахстанские брокеры скупают российский госдолг с большой скидкой у инвесторов, которые из-за санкций не могут уйти с рынка.

Фото на обложке: Vintage Tone / Shutterstock