Брокеры согласились разрешить розничным инвесторам покупать ЦФА

Крупные кредитные организации готовы предоставить россиянам возможность приобретать цифровые финансовые активы (ЦФА) через брокерские приложения и сайты. ВТБ, «Альфа-Капитал», «Газпромбанк», «Финам» и ПСБ подтвердили «Известиям», что начнут оказывать подобные услуги розничным инвесторам, если у них появится право покупать ЦФА.

Ранее Центробанк выступил с инициативой открыть доступ гражданам к покупке ЦФА. Если идею поддержат федеральные органы и участники рынка, инвесторы смогут приобретать классические финансовые инструменты в форме цифровых прав. Например, облигации и токены, а также задолженности третьих лиц.

Московская биржа допускает, что такие активы начнут обращаться на площадке. По словам управляющего по стратегии и международному присутствию Мосбиржи Артема Железнова, в настоящее время платформа работает над занесением в реестр операторов информационных систем Центробанка.

В ВТБ инициативу ЦБ считают целесообразной. В кредитной организации полагают, что за счет сокращения издержек на выпуск удастся обеспечить инвесторам более высокую доходность. Банк уже ведет переговоры о том, как обеспечить клиентов возможностью покупать цифровые активы.

Если идея ЦБ будет поддержана, вкладывать средства в ЦФА смогут инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, а также страховые и управляющие компании, считают в Минэкономразвития. Однако в ведомстве подчеркивают, что такой сценарий требует тщательной проработки рисков.

В настоящее время цифровые активы выпускают Сбер и «Норникель».

Ранее в Министерстве финансов допустили, что могут разрешить компаниям из любых отраслей проводить международные сделки в криптовалюте. По словам представителя ведомства Ивана Чебескова, привычные схемы платежей, например, через SWIFT, очень устарели. Поэтому, полагает Чебесков, необходимо использовать альтернативные варианты, в частности, криптовалюты, стейблкоины и ЦФА.

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