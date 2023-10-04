Сервис «Броневик» добавил инструмент аналитики для отельеров

Сервис бронирования «Броневик», входящий в МТС Travel, добавил инструмент аналитики для отельеров. С его помощью они смогут оценить онлайн-продажи разрезе номерного фонда, тарифов и по сегментам целевой аудитории. Об этом RB.RU рассказад представитель платформы.
Все сведения будут представлены в виде графиков — это «общий отчет» с основными гостиничными показателями: количество и глубина бронирований, процент отмен, количество ночей, бронирования в разрезе по сегментам b2b, b2c, МТС Travel, выручка.
Здесь же можно увидеть данные по среднему количеству ночей, среднему чеку и средней оценке по отзывам. Отельеры могут выбрать период за который они будут выгружать данные: сегодня, вчера, неделя, месяц, квартал, год, или выставить произвольные даты. Для более детального анализа владельцы объектов размещения могут сравнить текущие показатели о продажах с данными за предыдущие 30 дней или с теми же датами в прошлом году.
Позднее в разделе появится обезличенная Big Data МТС и рекомендательная система по увеличению дохода. Финальной частью инструмента аналитики станет рекомендательная система для отельеров по увеличению дохода.
- В 2022 году МТС купила сервис бронирования отелей «Броневик». С помощью него оператор развивает бизнес по организации туризма. После прекращения работы Booking в России основанный в 2008 году «Броневик» вошел в тройку лидеров среди сервисов бронирования отелей в России. По итогам 2021 года компания получила выручку 1,2 млрд рублей при чистой прибыли 24,7 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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