Цена Биткоина достигла $50 тыс., но только на минуту

Пользователь Twitter под ником Crypto Santa заметил , что в моменте цена Биткоина подскочила до близких к пиковым значениям $50 тыс. Последний раз первая криптовалюта стоила столько в 2021 году. Оказалось, что кратковременный скачок в цене поддается объяснению.

Вечером 12 марта сделки по торговой паре BTC/USDC на криптобирже Binance целую минуту осуществлялись по курсу $50 тыс. за 1 Биткоин. Пользователи Twitter быстро отреагировали на повышение цены, однако оказалось, что заработать на этом не удастся.

Столь высокая цена Биткоина объясняется низкой ликвидностью торговой пары. Связку BTC/USDC, в рамках которой и произошло повышение курса, открыли для торговли всего за несколько часов до этого. Из-за низкого количества транзакций, ордер пользователя, поставившего цену в $50 тыс. на Биткоин, целую минуту был единственным.

BTC по $50 тыс. / Cointelegraph

Тем не менее кратковременный рост цены на криптовалюту не означает, что кто-то продал токенов на $50 тыс. Ссылаясь на пользователя Twitter под ником Alinuxer, Cointelegraph уточняет, что сумма сделки могла составлять и несколько долларов.

Уже через минуту после инцидента цена на Биткоин вернулась к привычным $22 тыс.

Фото на обложке: Nick Chong / Unsplash