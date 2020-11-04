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В Москве выделят 5 млрд рублей на поддержку предпринимателей в 2021 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Власти Москвы в 2021 году направят 5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.

В Москве выделят 5 млрд рублей на поддержку предпринимателей в 2021 году

В 2020 году в рамках антикризисных мер был упрощен доступ предпринимателей к финансовым мерам поддержки — расширены перечни получателей субсидий, сокращено количество подаваемых заявителями документов. Также были введены новые виды субсидий, в том числе на продвижение товаров онлайн, экспорт товаров.

В 2021 году все перечисленные меры будут сохранены.

«На прямую финансовую поддержку промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году предусмотрено 5 млрд рублей, которые будут направлены на обновление основных производственных фондов (приобретение оборудования, лизинговые операции), создание новых продуктов, поддержку экспортеров, франчайзи, льготные кредиты и другое», — говорится в материалах. 

Во вторник столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Фото: Unsplash

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