В Москве выделят 5 млрд рублей на поддержку предпринимателей в 2021 году

Власти Москвы в 2021 году направят 5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.
В 2020 году в рамках антикризисных мер был упрощен доступ предпринимателей к финансовым мерам поддержки — расширены перечни получателей субсидий, сокращено количество подаваемых заявителями документов. Также были введены новые виды субсидий, в том числе на продвижение товаров онлайн, экспорт товаров.
В 2021 году все перечисленные меры будут сохранены.
«На прямую финансовую поддержку промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году предусмотрено 5 млрд рублей, которые будут направлены на обновление основных производственных фондов (приобретение оборудования, лизинговые операции), создание новых продуктов, поддержку экспортеров, франчайзи, льготные кредиты и другое», — говорится в материалах.
Во вторник столичное правительство внесло в Мосгордуму проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Фото: Unsplash
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