Власти Москвы в 2021 году направят 5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства столицы.

В Москве выделят 5 млрд рублей на поддержку предпринимателей в 2021 году