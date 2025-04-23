Продавцы «Яндекс Маркета» смогут автоматически управлять бюджетом на продвижение с оплатой за результат

Продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут установить долю от оборота товаров, которую они готовы потратить на продвижение. Об этом сообщил Русбейс представитель маркетплейса.

Алгоритм маркетплейса будет сам подбирать конкурентную ставку для заданного бюджета. Новая функция поможет продавцам сэкономить время на подборе настроек и точнее прогнозировать расходы — алгоритм будет управлять ставками эффективнее, чем в среднем при ручном управлении.

Раньше продавцы могли управлять ставкой только вручную. Теперь продавцы смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант: контролировать ставку самостоятельно или передать эту задачу алгоритмам.

Чтобы настроить автоматическое управление ставкой, нужно выбрать долю расходов на продвижение от оборота товаров, по которым настроена кампания. После каждой их продажи «Маркет» будет удерживать выбранный процент в счёт бюджета кампании и автоматически подбирать ставку, которая обеспечит продажи. При отключении кампании маркетплейс вернет остаток средств в виде бонусов на продвижение или, если расходы превысили бюджет, покроет их за свой счет.

Инструмент доступен как для новых, так и для уже созданных кампаний. Подключить автоуправление можно в блоке «Ставка».

Ранее «Маркет» в пилотном режиме запустил инструмент для безрисковых продаж. Функция «Гарантия дохода» позволит продавцам либо быстро реализовать товар, либо получить за него компенсацию, если продажи не оправдают ожиданий.

Фото на обложке: «Яндекс»

