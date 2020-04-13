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Более трети россиян не пришлось сокращать свой бюджет во время пандемии — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Более трети россиян (39%) заявили, что им не пришлось урезать свой бюджет во время пандемии в России. Об этом говорится в исследовании платформы Rutube.List.

Более трети россиян не пришлось сокращать свой бюджет во время пандемии — опрос

Траты на необходимую одежду и обувь для себя и семьи сократили 20% опрошенных.

На каких покупках россиянам пришлось сэкономить за последний месяц:

  • Ни экономил/а ни на чем — 39%;
  • Необходимая одежда, обувь для себя/семьи — 20%;
  • Продукты питания — 12%;
  • Лекарства — 12%;
  • Бытовая/цифровая техника — 11%;
  • Ни на каких из перечисленных — 18%.

По данным опроса, в апреле больше экономить на продуктах питания для себя решили 21% респондентов.

При этом даже в такое время более 50% опрошенных пользователей Rutube.List стараются поддерживать локальный бизнес: заказывают онлайн (11%), делятся страницами любимых брендов в соцсетях (10%) и советуют их друзьям (9%).

29% пользователей платформы не планируют свои расходы. Причем среди женщин таких 32%, а среди мужчин меньше — 22%.

Из тех, кто планирует свои траты, 11% пользуются специальными приложениями и 8% ведут учет в таблице или блокноте.

Фото: Unsplash

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