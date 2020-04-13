Более трети россиян не пришлось сокращать свой бюджет во время пандемии — опрос

Более трети россиян (39%) заявили, что им не пришлось урезать свой бюджет во время пандемии в России. Об этом говорится в исследовании платформы Rutube.List.

Траты на необходимую одежду и обувь для себя и семьи сократили 20% опрошенных.

На каких покупках россиянам пришлось сэкономить за последний месяц:

Ни экономил/а ни на чем — 39%;

Необходимая одежда, обувь для себя/семьи — 20%;

Продукты питания — 12%;

Лекарства — 12%;

Бытовая/цифровая техника — 11%;

Ни на каких из перечисленных — 18%.

По данным опроса, в апреле больше экономить на продуктах питания для себя решили 21% респондентов.

При этом даже в такое время более 50% опрошенных пользователей Rutube.List стараются поддерживать локальный бизнес: заказывают онлайн (11%), делятся страницами любимых брендов в соцсетях (10%) и советуют их друзьям (9%).

29% пользователей платформы не планируют свои расходы. Причем среди женщин таких 32%, а среди мужчин меньше — 22%.

Из тех, кто планирует свои траты, 11% пользуются специальными приложениями и 8% ведут учет в таблице или блокноте.

Фото: Unsplash