Более трети россиян не пришлось сокращать свой бюджет во время пандемии — опрос
Более трети россиян (39%) заявили, что им не пришлось урезать свой бюджет во время пандемии в России. Об этом говорится в исследовании платформы Rutube.List.
Траты на необходимую одежду и обувь для себя и семьи сократили 20% опрошенных.
На каких покупках россиянам пришлось сэкономить за последний месяц:
- Ни экономил/а ни на чем — 39%;
- Необходимая одежда, обувь для себя/семьи — 20%;
- Продукты питания — 12%;
- Лекарства — 12%;
- Бытовая/цифровая техника — 11%;
- Ни на каких из перечисленных — 18%.
По данным опроса, в апреле больше экономить на продуктах питания для себя решили 21% респондентов.
При этом даже в такое время более 50% опрошенных пользователей Rutube.List стараются поддерживать локальный бизнес: заказывают онлайн (11%), делятся страницами любимых брендов в соцсетях (10%) и советуют их друзьям (9%).
29% пользователей платформы не планируют свои расходы. Причем среди женщин таких 32%, а среди мужчин меньше — 22%.
Из тех, кто планирует свои траты, 11% пользуются специальными приложениями и 8% ведут учет в таблице или блокноте.
Фото: Unsplash
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