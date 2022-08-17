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Поставки недорогих смартфонов в Россию сократились вдвое

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С начала года поставки в Россию смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей сократились на 56%. Импорт дорогих устройств упал практически на 40%.

Поставки недорогих смартфонов в Россию сократились вдвое

Всего с января завезли 9,9 млн смартфонов. Это на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года, говорится в отчете GS Group, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Часть ритейлеров говорит, что продажи бюджетных смартфонов сокращаются уже несколько лет, а другие видят позитивную динамику перед новымучебным годом.

В GS Group полагают, что поставки дешевых смартфонов сократились в основном из-за ухода с российского рынка Samsung, на который приходилась треть сегмента. Повлияло и изменение политики китайских Xiaomi и Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей, отметили в компании.

Аналитики сказали, что технические характеристики таких устройств будут снижаться, поэтому спрос на них в ближайшее время продолжит падать.

В июне-июле вырос спрос на противоударные и влагозащищенные смартфоны в три раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Потребители на фоне падения доходов хотят купить устройство с более длительным сроком службы.

Цены на подобные гаджеты в среднем начинаются от 10 тыс. рублей и достигают порядка 30 тыс. рублей. В основном их продают китайские бренды.

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Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock

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