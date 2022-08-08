В России вырос спрос на «неубиваемые» смартфоны

Спрос на противоударные и влагозащищенные смартфоны в июне-июле этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в три раза. Потребители на фоне падения доходов хотят купить устройство с более длительным сроком службы.

В сети магазинов электроники «Ситилинк» продажи защищенных смартфонов в штуках увеличились на 300%, в деньгах рост составил 27% год к году, пишет «Коммерсантъ». Всего ритейлер продал 16,5 тыс. смартфонов различных брендов за июнь-июль.

В основном подобные модели выбирают для экстремальных видов спорта или активного отдыха, однако сейчас потребитель обратил на них внимание в связи с более долгим сроком службы, сообщили в «Ситилинке».

Партнер нескольких крупных магазинов подтвердил рост спроса на защищенные смартфоны; по его словам, только китайский Doogee увеличил продажи более чем в два раза в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В этом году ритейлеры продали более 12 тыс. смартфонов на 193 млн рублей, а в прошлом — 5 тыс. на 66 млн рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» также заметили положительную динамику в продажах защищенных смартфонов, но отметили, что этот сегмент все еще остается нишевым, занимая менее 1% на рынке смартфонов в штучных продажах.

У защищенных или «укрепленных» смартфонов есть чехол или корпус с дополнительными ударопоглощающими гранями, а также с усиленной влагозащитой IP68. Это позволяет устройству быть пыленепроницаемым, погружаться в воду на глубину до 1,5 метра на срок до 30 минут и выдерживать падение с 1,5 метра и более, в зависимости от модели устройства.

Цены на подобные гаджеты в среднем начинаются от 10 тыс. рублей и достигают порядка 30 тыс. рублей. В основном их продают китайские бренды.

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