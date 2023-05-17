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Медтех-сервис «Ренессанс страхования» запустил маркетплейс медицинских услуг

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu запустил маркетплейс медицинских услуг, сообщил RB.RU представитель сервиса.

Медтех-сервис «Ренессанс страхования» запустил маркетплейс медицинских услуг

Услуги в рамках маркетплейса предоставят «крупные российские медицинские организации и лаборатории», с которыми сотрудничает Budu. На сайте сервиса сообщается, что ее партнерами являются «Клиника К+31» и «Медкорп».

На первом этапе на платформе будут представлены лабораторные исследования и чекапы. В ближайшее время также появятся различные методы диагностики, визиты к врачам, приобретение лекарственных средств и БАДов. 

Маркетплейс будет сопровождать пользователя в онлайн-формате: консультанты помогут выбрать услугу, записаться на процедуры, подскажут точку для приобретения лекарства.

Стоимость запуска в компании не раскрыли, уточнив только, что Budu использует инфраструктуру, которая создавалась последние несколько лет. «Сегодня наша основная инвестиция — это маркетинговый бюджет, десятки миллионов на запуск, но здесь мы не готовы открывать детали», — добавили в компании.

Budu — это медтех-сервис, входящий в группу «Ренессанс страхование». Объединяет технологичную платформу для онлайн-консультаций, экспертизу команды врачей, собственные клиники в Москве и Санкт-Петербурге и сервисы превентивной диагностики. 

Фото на обложке: Unsplash

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