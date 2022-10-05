Минцифры проведет программу bug bounty для «Госуслуг» до конца года

Bug bounty позволяет всем желающим получить вознаграждение за поиск и обнаружение ошибок в системе, в частности, уязвимостей и эксплойтов.

«"Госуслуги" много раз были под атакой. Многие компании сейчас начали заниматься укреплением информационной безопасности. Теперь те, кто раньше особо не думал про инфобез, поняли, что все серьезно», — приводит слова министра Telegram‑канал Минцифры.

Шадаев подчеркнул, что хотя последние атаки на портал прошли без серьезного ущерба, безопасность таких ресурсов является одной из главных задач.

По словам министра, объявить и провести программу планируется до конца текущего года.

В прошлом году участились действия злоумышленников по взлому аккаунтов россиян на «Госуслугах». Мошенники начали активно продавать учетные записи пользователей в даркнете.

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