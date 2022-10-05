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Минцифры проведет программу bug bounty для «Госуслуг» до конца года

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры планирует провести программу bug bounty для усиления безопасности портала «Госуслуги», заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Минцифры проведет программу bug bounty для «Госуслуг» до конца года

Bug bounty позволяет всем желающим получить вознаграждение за поиск и обнаружение ошибок в системе, в частности, уязвимостей и эксплойтов.

«"Госуслуги" много раз были под атакой. Многие компании сейчас начали заниматься укреплением информационной безопасности. Теперь те, кто раньше особо не думал про инфобез, поняли, что все серьезно», — приводит слова министра Telegram‑канал Минцифры.

Шадаев подчеркнул, что хотя последние атаки на портал прошли без серьезного ущерба, безопасность таких ресурсов является одной из главных задач.

По словам министра, объявить и провести программу планируется до конца текущего года.

В прошлом году участились действия злоумышленников по взлому аккаунтов россиян на «Госуслугах». Мошенники начали активно продавать учетные записи пользователей в даркнете.

Фото на обложке: Unsplash

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