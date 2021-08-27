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Мошенники стали чаще взламывать аккаунты на «Госуслугах» для продажи на черном рынке

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Аккаунты россиян на портале «Госуслуг» начали активно привлекать к себе внимание злоумышленников. Предложения о продаже взломанных учетных записей все чаще появляются даркнете, отмечают эксперты. Чаще всего киберпреступники взламывают аккаунты на портале для получения финансовой выгоды либо продают персональные данные для рекламных целей.

Мошенники стали чаще взламывать аккаунты на «Госуслугах» для продажи на черном рынке

В даркнете зафиксировали рост продаж учетных записей по цене около 40 рублей за «новый» и 4-5 рублей за «использованный» профиль, сообщили «Известия» со ссылкой на данные DeviceLock. Эксперты считают, что растущий интерес мошенников к ресурсу напрямую связан с расширением спектра услуг, предлагаемых через «Госуслуги».

Взламывая или покупая аккаунты, злоумышленники получают доступ к большому количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволит не только украсть деньги, но и провести различные операции, в том числе подарить недвижимость.

Мошенники звонят жертве на мобильный телефон и называют персональные данные, что для многих становится убедительным аргументом в пользу того, что с ним говорит банковский сотрудник или полицейский.

Получив доступ в чужой личный кабинет, мошенник может оформить на имя настоящего владельца фиктивную компанию и взять несколько кредитов. Также известны случаи, когда злоумышленники получали обманным путем чужую электронную подпись, переоформляли жилье на другого человека и продавали его.

Мошенники пользуются легкомысленностью и доверчивостью россиян. Так, одним из самых распространенных способов кражи аккаунтов на «Госуслугах» являются фишинговые письма, которые внешне похожи на официальные уведомления сервиса.

В защите от взлома аккаунта помогает двухфакторная авторизация. Также важно внимательно относиться к переходу по ссылкам — уведомления от «Госуслуг» могут приходить только с адреса [email protected]

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Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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