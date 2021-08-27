Мошенники стали чаще взламывать аккаунты на «Госуслугах» для продажи на черном рынке

Аккаунты россиян на портале «Госуслуг» начали активно привлекать к себе внимание злоумышленников. Предложения о продаже взломанных учетных записей все чаще появляются даркнете, отмечают эксперты. Чаще всего киберпреступники взламывают аккаунты на портале для получения финансовой выгоды либо продают персональные данные для рекламных целей.

В даркнете зафиксировали рост продаж учетных записей по цене около 40 рублей за «новый» и 4-5 рублей за «использованный» профиль, сообщили «Известия» со ссылкой на данные DeviceLock. Эксперты считают, что растущий интерес мошенников к ресурсу напрямую связан с расширением спектра услуг, предлагаемых через «Госуслуги».

Взламывая или покупая аккаунты, злоумышленники получают доступ к большому количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволит не только украсть деньги, но и провести различные операции, в том числе подарить недвижимость.

Мошенники звонят жертве на мобильный телефон и называют персональные данные, что для многих становится убедительным аргументом в пользу того, что с ним говорит банковский сотрудник или полицейский.

Получив доступ в чужой личный кабинет, мошенник может оформить на имя настоящего владельца фиктивную компанию и взять несколько кредитов. Также известны случаи, когда злоумышленники получали обманным путем чужую электронную подпись, переоформляли жилье на другого человека и продавали его.

Мошенники пользуются легкомысленностью и доверчивостью россиян. Так, одним из самых распространенных способов кражи аккаунтов на «Госуслугах» являются фишинговые письма, которые внешне похожи на официальные уведомления сервиса.

В защите от взлома аккаунта помогает двухфакторная авторизация. Также важно внимательно относиться к переходу по ссылкам — уведомления от «Госуслуг» могут приходить только с адреса [email protected]

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